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    16:19, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Восемь иностранцев незаконно работали в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Восемь граждан Узбекистана незаконно работали в одном из крестьянских хозяйств в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники миграционной службы в ходе рейдов в селе Талапкер установили жителей Узбекистана, которые прибыли в район на заработки. Они занимались уборкой пшеницы и не имели документов на осуществление трудовой деятельности.

    Работники после проверки документов пытались скрыться от стражей порядка. Сотрудниками миграционной службы совместно с участковым инспектором полиции мужчины были задержаны.

    Граждане Узбекистана Костанайским районным судом привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 КоАП РК в виде ареста на трое суток.

    Как сообщили в полиции, иностранным гражданам сокращены сроки пребывания и в течение 10 суток они обязаны покинуть страну. Кроме того, к ответственности привлечен работодатель за использование иностранной рабочей силы с нарушением законодательства РК.





    Фото: polisia.kz







    Теги:
    Костанайская область Видео мигранты МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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