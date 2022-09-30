Восемь иностранцев незаконно работали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Восемь граждан Узбекистана незаконно работали в одном из крестьянских хозяйств в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники миграционной службы в ходе рейдов в селе Талапкер установили жителей Узбекистана, которые прибыли в район на заработки. Они занимались уборкой пшеницы и не имели документов на осуществление трудовой деятельности.

Работники после проверки документов пытались скрыться от стражей порядка. Сотрудниками миграционной службы совместно с участковым инспектором полиции мужчины были задержаны.

Граждане Узбекистана Костанайским районным судом привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 КоАП РК в виде ареста на трое суток.

Как сообщили в полиции, иностранным гражданам сокращены сроки пребывания и в течение 10 суток они обязаны покинуть страну. Кроме того, к ответственности привлечен работодатель за использование иностранной рабочей силы с нарушением законодательства РК.

















Фото: polisia.kz



















