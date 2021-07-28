Восемь иностранцев госпитализированы после аварии в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Восемь граждан Узбекистана госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В минувшие сутки в 07:10 на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Карабутак, 36-летний житель Атырауской области, двигаясь со стороны поселка Иргиз в направлении поселка Карабутак, не справился с рулевым управлением Toyota Previa. Машина опрокинулась в правую сторону по ходу движения.
В результате ДТП водитель авто и восемь пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. Все пассажиры, получившие травмы, являются гражданами Республики Узбекистан.
Как стало известно, они прибыли на территорию Казахстана через КПП «Жибек Жолы» города Сарыагаш Туркестанской области и направлялись на работу в Атырау.
Начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Всего с начала июля на дорогах области произошло 32 ДТП, в которых семь человек погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести.
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