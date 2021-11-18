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Восемь иностранцев без ПЦР-тестов не пропустили на границе РК в Павлодарской области

18 Ноября 2021 20:28
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Восемь иностранцев без ПЦР-тестов не пропустили на границе РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в Казахстан через границу не впустили 8 иностранцев. Гражданам стран СНГ запретили въезд в страну из-за отсутствия у них справок об отрицательном ПЦР-тесте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За сутки запрещён въезд в страну восьми гражданам СНГ, из них 4 гражданина Российской Федерации, 2 гражданина Узбекистана и 2 - Кыргызстана, не предоставивших справок с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора Павлодарской области.

Там также отметили, что за прошедшие сутки через границу Казахстана прошли 559 человек: 226 пеших и 333 водителя фуры. В карантинный стационар помещены 4 человека.
«Подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - добавили в ДСЭК.

По данным эпидемиологов, продолжается мониторинг за перемещением людей на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и «Шарбакты».
«Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу. Кроме того, проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранным гражданам», - отметили в ДСЭК.


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#Павлодарская область   #Пограничники   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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