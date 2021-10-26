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    10:28, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Восемь инфекционных стационаров закрыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Меры, которые были приняты со стороны государства, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Если в августе регистрировалось в среднем по 1500-1600 случаев, то на сегодня этот показатель не превышает 200. С учетом этого город перешел в «желтую» зону», - сообщил аким на заседании Правительства.

    Алтай Кульгинов отметил, что загруженность инфекционных коек составляет 49%, то есть 500 человек на данный момент проходят лечение. А в отделениях реанимации получают лечение 46 пациентов.

    «Количество пациентов, получающих лечение в отделениях первичной медико-санитарной помощи снизилось с 13 тысяч до 2 тысяч. Закрыты восемь инфекционных стационаров, они сейчас перепрофилируются. В настоящее время задействованы семь инфекционных и один карантинный стационар. В стационарах имеется необходимое медицинское оборудование, достаточный запас лекарственных средств», - отметил аким.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в Казахстане продолжают закрывать инфекционные стационары.

    Напомним, в Минздраве обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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