Восемь инфекционных стационаров закрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры, которые были приняты со стороны государства, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Если в августе регистрировалось в среднем по 1500-1600 случаев, то на сегодня этот показатель не превышает 200. С учетом этого город перешел в «желтую» зону», - сообщил аким на заседании Правительства.

Алтай Кульгинов отметил, что загруженность инфекционных коек составляет 49%, то есть 500 человек на данный момент проходят лечение. А в отделениях реанимации получают лечение 46 пациентов.

«Количество пациентов, получающих лечение в отделениях первичной медико-санитарной помощи снизилось с 13 тысяч до 2 тысяч. Закрыты восемь инфекционных стационаров, они сейчас перепрофилируются. В настоящее время задействованы семь инфекционных и один карантинный стационар. В стационарах имеется необходимое медицинское оборудование, достаточный запас лекарственных средств», - отметил аким.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в Казахстане продолжают закрывать инфекционные стационары.

Напомним, в Минздраве обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца.