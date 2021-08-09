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Восемь грузовиков мусора вывезли с побережья Кенгирского водохранилища в Жезказгане

9 Августа 2021 14:31
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Восемь грузовиков мусора вывезли с побережья Кенгирского водохранилища в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане прошёл субботник по санитарной очистке побережья Кенгирского водохранилища. В нём приняли участие 350 человек. Было вывезено восемь грузовиков мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В январе этого года был заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом и предприятиями, организациями города Жезказгана. Подписав меморандум, они подтвердили, что готовы внести существенный вклад в санитарную очистку и озеленение побережья. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто проявил заботу о нашем сокровище – уникальном водном источнике Кенгире», – сообщили в акимате Жезказгана.

Субботник проведён при соблюдении ограничительных мер. Участники были разбиты по группам.

«Причиной загрязнения побережья Кенгира является безответственность жителей, которые отдыхают там и оставляют после себя мусор. Уважаемые жезказганцы, задумайтесь о том, что это наше общее достояние! Что мы оставим после себя нашим потомкам? Пожалуйста, убирайте за собой мусор!» – призвали горожан волонтёры.

В субботнике приняли участие представители предприятий корпорации «Казахмыс», 50 сотрудников госучреждений и волонтёры во главе с фондом JYLY_JUREK_GROUP.



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#Карагандинская область   #Экология   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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