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Восемь единиц техники для спасения людей приобретут в Жетысуской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Октября 2022, 22:10
Восемь единиц техники для спасения людей приобретут в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в рамках встречи с населением Жетысуской области рассказал о перспективах развития подразделений МЧС в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Первое – это оснащение пожарных подразделений. По области осуществляют защиту 19 подразделений. До 2025 года предусмотрено строительство четырех пожарных депо в Талдыкоргане и Текели, Коксуском и Алакольском районах. В рамках плана развития региона до 2026 года планируется проведение капитального ремонта 11 зданий, до 2025 года - приобретение системы оповещения и пожарной техники», - сказал министр.

Юрий Ильин сообщил, что в области на вооружении имеется 123 единицы техники различного назначения. В текущем году планируется закуп 8 единиц техники для спасения людей, предупреждения и ликвидации ЧС.

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Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин провел встречу с населением Жетысуской области и сообщил, что количество погибших при ЧС снизилось на 41% в области.

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Фото: gov.kz


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