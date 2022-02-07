Восемь дорожных аварий произошло за утро из-за снега в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с утра из-за снегопада случилось восемь дорожно- транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным полиции города, такое количество аварий зафиксировано с 6.00 до 10.00.
«Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры», - сообщили в полиции.
Напомним, 7 февраля с 2.00 в городе Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 в городе выпало 3-5 см снега, в предгорных и горных районах - 10-12 см.
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада дороги посыпают противогололедными материалами. Использовано 611 тонн.
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0, +2 градуса, туман, гололед.
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