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Восемь дорожных аварий произошло за утро из-за снега в Алматы

7 Февраля 2022 10:37
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Восемь дорожных аварий произошло за утро из-за снега в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с утра из-за снегопада случилось восемь дорожно- транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным полиции города, такое количество аварий зафиксировано с 6.00 до 10.00.

«Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры», - сообщили в полиции.

Напомним, 7 февраля с 2.00 в городе Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 в городе выпало 3-5 см снега, в предгорных и горных районах - 10-12 см.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада дороги посыпают противогололедными материалами. Использовано 611 тонн.

По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0, +2 градуса, туман, гололед.


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#Алматы   #ДТП   #Погода  
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Автор:

Гульзат Сахова

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