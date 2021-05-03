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Восемь детей упали с аттракциона в Уральске

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Мая 2021, 02:45
Восемь детей упали с аттракциона в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске восемь детей упали с качелей на аттракционе в городском парке культуры и отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, инцидент произошел вечером 2 мая.

«Скорую вызвали в 19:36. Всего пострадали 8 детей. По предварительным данным, у девочки 2014 года рождения ушиб голени. Мальчики 2016, 2013, 2011 и 2012 годов рождения, а также девочки 2012, 2013 годов рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга. Кроме того, у мальчика 2011 года рождения сломана голень. Все доставлены в областную многопрофильную детскую больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», - рассказали в ведомстве.

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