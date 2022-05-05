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Восемь детей остаются в больницах Оша после массового пищевого отравления
5 Мая 2022 11:03

Восемь детей остаются в больницах Оша после массового пищевого отравления

ОШ. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В Оше после массового отравления некачественными кондитерскими изделиями в больнице остаются восемь человек. Мэрия города расследует случай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Вице-мэр города Оша Венера Рыскулова ознакомилась с состоянием граждан, поступивших в Детский инфекционный стационар Ошской городской больницы после отравления некачественными кондитерскими изделиями.

В ходе посещения учреждения В. Рыскулова особо отметила, что в жаркое время года необходимо особо тщательно следить за питанием и не употреблять в пищу продукцию с истекшим сроком годности, немаркированную и несертифицированную в утвержденном порядке.

Медицинскому персоналу также поручено следить за состоянием здоровья граждан и оказывать посильную помощь. Мэрия Оша примет все необходимые меры в рамках действующего законодательства по результатам проводимого расследования.

Всего с 1 по 3 мая с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения города Оша поступило 40 человек, из них 21 – дети до 14 лет, 19 – взрослые. На сегодняшний день в Детском инфекционном стационаре под присмотром врачей находятся восемь человек.


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