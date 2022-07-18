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Восемьдесят три человека получили сроки за участие в январских событиях
18 Июля 2022 15:14

Восемьдесят три человека получили сроки за участие в январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, сколько человек получили реальные сроки лишения свободы за участие в январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия

представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, по данному делу широко применяется институт процессуального соглашения. В рамках этой процедуры в Актюбинской области в отношении троих подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор.

«Согласно установленным обстоятельствам 5 января текущего года указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности. В результате работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб. Судом они приговорены к различным мерам наказания», - отметил представитель генпрокуратуры.

«В другом случае, в Алматинской области к условным срокам наказания осуждены пять активных участников массовых беспорядков в городе Талдыкоргане, с которыми также заключены процессуальные соглашения», - добавил Е. Килымжанов.


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Автор:
Корреспондент

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