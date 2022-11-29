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Восемьдесят пять казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

29 Ноября 2022, 08:11
Восемьдесят пять казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 85 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Днем ранее сообщалось о 84 казахстанцах с КВИ.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 396 тыс. 611 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 328 человек.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 987 казахстанцев.


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