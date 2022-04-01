Восемь дебютов в четырех операх пройдут в апреле в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд значимых дебютов солистов в оперных постановках запланирован в театре «Астана Опера» в апреле. Молодые вокалисты, уже успевшие заслужить признание столичной публики, представят свои интерпретации главных партий в шедеврах оперной классики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Директор оперной труппы «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов подчеркнул, что предоставить простор для творчества подающим надежды артистам – важная составляющая деятельности театра.

«Каждый артист «Астана Опера» имеет все необходимое, чтобы творить, раскрывать разные грани своего таланта, что немаловажно для профессионального роста. Наши певцы имеют неповторимую исполнительскую манеру, стиль, харизму, что делает спектакли по-новому яркими и увлекательными. Уверен, что дебютанты, которые будут выступать в апреле, внесут определенную изюминку в постановки, представленные в афише», - отметил Азамат Желтыргузов.

Весенний месяц начнется с ярких дебютов Нарула Тойкенова и Артура Габдиева, которые 1 и 2 апреля впервые выйдут на сцену Большого зала театра в партии Графа Альмавивы в зрелищной постановке оперы-буффа Дж. Россини «Севильский цирюльник». Симфонический оркестр театра выступит под управлением дирижера Руслана Баймурзина.

Следующие дебюты в Большом зале пройдут в знаменитой опере П. Чайковского «Евгений Онегин» – 9 апреля образ Ольги впервые представит Малика Минизини, а 10 апреля Артур Габдиев дебютирует в роли Ленского. За пульт Симфонического оркестра «Астана Опера» встанет дирижер-постановщик спектакля, главный дирижер театра заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев.

Напомним, что эта опера в исполнении артистов «Астана Опера» снискала большой успех в рамках гастролей театра в Красноярске. К слову, за дирижерским пультом блистал маэстро Алан Бурибаев, музыкальные критики высоко оценили филигранную работу прославленного дирижера.

Еще один шедевр Дж. Россини – комическая опера «Шелковая лестница» будет предложена вниманию зрителей в Камерном зале К. Байсеитовой 14 и 16 апреля в рамках проекта театр «Piccolo». В партии Дорвиля в эти дни состоятся дебюты у Артура Габдиева и Алихана Зейноллы. Это уже будет третий дебют молодого солиста в этом месяце. Тенор, который совсем недавно пополнил труппу театра, большими темпами осваивает репертуар театра. Во второй день выступления в образе Джермано на сцену впервые выйдет Алтынбек Абильда. Дирижировать спектаклем будет Руслан Баймурзин.

Важным событием месяца станет дебют сопрано из Чехии Либуше Санторисовой в заглавной партии Виолетты Валери в одной из самых репертуарных опер в мире – спектакле «Травиата» Дж. Верди. Постановка состоится 17 апреля под управлением арт-менеджера «Астана Опера» маэстро Джузеппе Акуавивы.

«Каждый выход на сцену – это ключевой момент в жизни любого оперного певца, а первое исполнение образа – большой праздник и волнительный, ответственный шаг творческого пути. Мы обстоятельно подходим к процессу подготовки и тщательно занимаемся, много репетируем, вдумчиво изучая все нюансы роли. Со своей стороны, хотим выразить благодарность художественному руководству театра за доверие и постараемся сделать все, чтобы эти встречи с высоким искусством стали незабываемыми для наших любимых зрителей», - поделились артисты.





Фото: astanaopera.kz