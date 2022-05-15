15 Мая 2022 10:00

Восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султан – 4,

в городе Алматы – 4№

Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заражения.