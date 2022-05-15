11:20
15 Мая 2022 10:00
Восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султан – 4,
в городе Алматы – 4№
Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заражения.
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