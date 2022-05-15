Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане
15 Мая 2022 10:00

Восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султан – 4,

в городе Алматы – 4№

Всего в стране подтверждено 1 305 644 случая заражения.


Читайте также
Почти 9,3 млн человек в Казахстане вакцинированы от COVID-19
Выздоровели от КВИ 149 казахстанцев
Более 80 детей обратились за медпомощью после укуса клещей в СКО
Мы спасли около сотни жизней во время январских беспорядков – алматинская медсестра
Людей научилась понимать с полуслова – медсестра из Кокшетау о 25 годах в операционной
Пятая часть жителей Нур-Султана не пользуется социальным медстрахованием
Лечение от КВИ в Казахстане получает 561 человек
Более 1 млн казахстанцев привиты первым компонентом вакцины Pfizer

Лента новостей

Архив