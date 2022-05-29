29 Мая 2022 09:56

Восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 740 случая. Из них: в столице – два, по три в городе Алматы Карагандинской области.