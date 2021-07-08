Восемь человек утонули за выходные в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Всего с начала купального сезона на акваториях Акмолинской области было спасено 52 человека, из них 11 несовершеннолетних, оказана первая медицинская помощь 17 гражданам, среди которых 10 детей. Такую статистику озвучил на прошедшем брифинге главный акмолинский спасатель Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника ДЧС региона, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, на сегодняшний день в Акмолинской области за купальный период уже зарегистрировано 17 фактов гибели людей на воде, среди которых трое несовершеннолетних. Все факты зарегистрированы в запрещённых и необорудованных местах. Только за минувшие выходные и праздничные дни, с 3 по 6 июля, на водоёмах области утонуло восемь человек.

Так, в Аршалынском районе на реке Есиль утонул 28-летний житель столицы. В Зерендинском районе на озере Зеренда утонул 31-летний местный житель, на Чаглинском водохранилище утонула 47-летняя жительница Кокшетау, также на реке Карасау в районе села Красный Яр утонул 32-летний мужчина. В Астраханском районе на реке Есиль утонул 50-летний мужчина, на реке Саркырама утонул 56-летний мужчина, в Бурабайском районе в котловане утонул 24-летний мужчина. И последний случай произошел вчера - в Целиноградском районе на реке Нура утонул 14-летний ребёнок. Трое погибли в состоянии алкогольного опьянения, двое – из-за недооценки собственных сил, еще трое не умели плавать.

«Всего с начала купального сезона на акваториях области спасено 52 человека, из них 11 несовершеннолетних, оказана первая медицинская помощь 17 гражданам, среди которых 10 детей. Для организации безопасности граждан на водоёмах области совместно с территориальными подразделениями департамента полиции проведено 2 794 рейда и патрулирования, по результатам которых к административной ответственности привлечено 463 человека, в том числе по ст. 440 КоАП – 308 человек (распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ст. 364 КоАП – 155 человек (нарушение правил общего водопользования)», - отметил Н. Атыгаев.

Как добавил главный спасатель, совместно с местными исполнительными органами в Акмолинской области открыто 10 коммунальных пляжей и 59 частных, на которых насчитывается 173 общественных спасателей.

«Нужно отметить, что ежедневно более 300 спасателей, полицейских и волонтёров проводят профилактические мероприятия, предупреждая о мерах безопасности на воде. Однако отдыхающие игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим последствиям», - резюмировал спикер.