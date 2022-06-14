14 Июня 2022 20:52

Восемь человек утонули с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели в Атырау готовятся к открытию 15 июня купального сезона на реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау, спасатели оперативно-спасательного отряда совместно с местной полицейской службой провели профилактические мероприятия на опасных участках реки Урал. Их цель - в очередной раз напомнить жителям города о правилах безопасного поведения на воде, что поможет избежать трагедии. В 2021 году в Атырауской области утонуло 28 человек, из них 10 детей. С начала 2022 года, еще до начала купального сезона, утонули 8 человек, из которых двое - дети», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Однако, ни настойчивые советы спасателей, ни информация о трагедиях на воде не останавливают людей. Они ни все равно идут купаться в неприспособленные для этого места, забывая, что это может им стоить жизни.

«Купаться на опасных участках жители не перестанут, но надеемся, что ежедневные напоминания о правилах безопасного поведения не оставят равнодушными граждан, хоть кого-то сберегут от чрезвычайных ситуаций, а кто-то будет вести себя более осторожно. Самая большая группа риска - это дети. Поэтому с ребятами, которые отдыхают на берегу без присмотра взрослых, проводятся отдельные дополнительные беседы», - сказал главный спасатель оперативно-спасательного отряда Арман Сарсенбаев.

В городе Атырау на сегодня есть 2 официальных пляжа - «Луч» и «Малибу».

Выявлено 125 «диких « пляжей. В ходе профилакических мероприятий почти на каждом из них спасатели встречают от 10 до 50 нарушителей.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает жителей не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не отдыхать у водоемов в одиночку, не купаться в запрещенных местах и, самое главное - не оставлять у воды детей без присмотра.