Восемь человек спасли на Алаколе
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 человек перевернулись на плавательном плоту на Алаколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, инцидент произошёл 13 августа в 17:30 в селе Акши Алакольского района.
«Поднялся сильный ветер, выпал град с дождем, в связи с чем на озере Алаколь поднялись сильные волны и создалась угроза жизни и здоровью отдыхающим гражданам на воде. Патрулирующая группа на воде из числа спасателей оперативно-спасательного отряда Алакольского региона ДЧС Алматинской области заметила перевернувшееся плавательное средство (плот) с терпящими бедствие людьми. Спасатели незамедлительно приступили к спасательным работам и оказали помощь восьмерым гражданам, двое из которых несовершеннолетние. Одной спасенной женщине была оказана первая медицинская помощь в виде извлечения воды из дыхательных путей с последующей госпитализацией в медучреждение села Акши», - говорится в сообщении ДЧС области.
- Восьмилетний мальчик попал под колеса авто в Павлодаре
- Массивное дерево упало на несколько машин в Алматы
- Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших
- Землетрясение произошло в 242 км от Алматы
- 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
- Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана