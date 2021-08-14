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Восемь  человек спасли на Алаколе

14 Августа 2021 15:11
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Восемь  человек спасли на Алаколе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 человек перевернулись на плавательном плоту на Алаколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, инцидент произошёл 13 августа в 17:30 в селе Акши Алакольского района.

«Поднялся сильный ветер, выпал град с дождем, в связи с чем на озере Алаколь поднялись сильные волны и создалась угроза жизни и здоровью отдыхающим гражданам на воде. Патрулирующая группа на воде из числа спасателей оперативно-спасательного отряда Алакольского региона ДЧС Алматинской области заметила перевернувшееся плавательное средство (плот) с терпящими бедствие людьми. Спасатели незамедлительно приступили к спасательным работам и оказали помощь восьмерым гражданам, двое из которых несовершеннолетние. Одной спасенной женщине была оказана первая медицинская помощь в виде извлечения воды из дыхательных путей с последующей госпитализацией в медучреждение села Акши», - говорится в сообщении ДЧС области.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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