Восемь человек спасли на Алаколе с начала купального сезона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области с начала купального сезона спасли на озере Алаколь 8 человек, 4 из них дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На озере Алаколь на протяжении всего купального сезона действует пост пожарных и спасателей. Каждые 2 недели сюда прибывают 6 водолазов и​ 4 пожарных, которые несут службу в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

«Ежегодно в летний период спасатели ДЧС ВКО переходят на усиленную службу. Патрулирование спасателями ведется на лодках, а пожарными - путем мониторинга за соблюдением правил пожарной безопасности отдыхающими и владельцами объектов. Также проводится инструктирование и обучение граждан с вручением им памяток.

Пост спасателей оснащен необходимым спасательным оборудованием для проведения работ, в том числе специальными водолазными костюмами, плавательными и прочими средствами. Спасателями на озере Алаколь в 2021 году своевременно были спасены ​8 человек, 4 из них детей», - говорится в сообщении ДЧС ВКО.





​Тем временем пожарные инспекторы разъясняют владельцам частных зон отдыха и вручают ​ рекомендации о принятии соответствующих мер по обеспечению пожарной безопасности граждан на вверенных территориях частных зон отдыха.

​Чтобы акцентировать внимание отдыхающих на вопросах безопасности​ на воде спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области совместно с волонтерами​ Молодежного ресурсного центра Урджарского района провели акцию на одном из самых посещаемых курортов - ​озере Алаколь. Ежегодно здесь отдыхает 12 тысяч граждан. Всего насчитывается более 180 баз отдыха.

«На данный момент в области с начала купального периода утонуло уже 24 человека, 5 из них дети. Спасатели, обеспокоенные статистикой утонувших делают все возможное, чтобы не допустить дальнейших трагедий: патрулируют в запрещенных местах купания, размещают в массовых местах пребывания людей социальные ролики и правила безопасного поведения на водоемах, в детских лагерях организуют викторины.

​Вместе с волонтёрами​ в небо запустили 24 воздушных шара в дань памяти погибшим на​ водоемах области и привлечения внимания отдыхающих к культуре безопасности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках акции безопасный пляж, спасатели и волонтеры проинструктировали отдыхающих и вручили им памятки о том, как провести свой отпуск у воды без происшествий.

На данный момент в регионе заключено 17 меморандумов с предпринимателями по закреплению пляжей за владельцами баз отдыха.

Речь о грамотной организации отдыха, в том числе и об обязательном наличии на акватории спасателей, закрепление пляжей обяжет владельцев нести ответственность за отдыхающих. А в случае гибели на водоеме, на данном пляже могут запретить купаться.

Напомним, недавно спасатели Восточного Казахстана оказали помощь отдыхающим, перевернувшимся на скутере на озере Алаколь.