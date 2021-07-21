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Восемь человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в РК

21 Июля 2021 08:31
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Восемь человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 227 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 8 летальных исходов и 75 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 58883, летальных случаев - 3562, выздоровевших - 53605.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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