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Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
30 Декабря 2021 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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По информации Минздрава, за 28 декабря зарегистрировано 8 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19. Смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса) не зафиксировано. Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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