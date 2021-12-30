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Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане

30 Декабря 2021 08:10
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Восемь человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

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По информации Минздрава, за 28 декабря зарегистрировано 8 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19. Смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса) не зафиксировано. Опубликованы также данные в разрезе регионов.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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