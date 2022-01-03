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Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
3 Января 2022 09:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 1 января в Казахстане зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции и 3 от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Опубликованы также данные по регионам.
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