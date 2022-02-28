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Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
28 Февраля 2022 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава, за 26 февраля в Казахстане зарегистрировано 4 умерших от заболевания COVID-19 и 4 смертельных исхода от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.
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