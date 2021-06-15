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    11:30, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Восемь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Акмолинской области. В аварии пострадали восемь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 июня около 09.35 на 37-м км автодороги «Аксу – Бестобе – Изобильное» 43-летний водитель автомашины марки Audi, двигаясь из поселка Бестобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся автобусом марки Kessbohrer Setra, в котором находилось 25 пассажиров.

    Восемь человек с различными травмами были доставлены в районную больницу.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек (два водителя автотранспортных средств и шесть пассажиров), все они доставлены в приемный покой степногорской многопрофильной городской больницы. По итогам медицинского осмотра четыре человека получили помощь и отпущены домой, а четверо госпитализированы с травмами и ушибами. Состояние госпитализированных пациентов стабильное», - уточнили в управлении полиции города Степногорска.

    По факту ДТП проводится проверка, материалы будут направлен в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

    Между тем, в соцсетях уже появилось видео очевидца происшествия, на котором видно, что автомобиль в результате аварии разорвало на две части.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Происшествия Акмолинская область
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