Восемь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Акмолинской области. В аварии пострадали восемь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 июня около 09.35 на 37-м км автодороги «Аксу – Бестобе – Изобильное» 43-летний водитель автомашины марки Audi, двигаясь из поселка Бестобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся автобусом марки Kessbohrer Setra, в котором находилось 25 пассажиров.

Восемь человек с различными травмами были доставлены в районную больницу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек (два водителя автотранспортных средств и шесть пассажиров), все они доставлены в приемный покой степногорской многопрофильной городской больницы. По итогам медицинского осмотра четыре человека получили помощь и отпущены домой, а четверо госпитализированы с травмами и ушибами. Состояние госпитализированных пациентов стабильное», - уточнили в управлении полиции города Степногорска.

По факту ДТП проводится проверка, материалы будут направлен в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Между тем, в соцсетях уже появилось видео очевидца происшествия, на котором видно, что автомобиль в результате аварии разорвало на две части.



