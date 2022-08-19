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Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
19 Августа 2022 22:20

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная авария произошла вечером 19 августа на трассе Талдыкорган – Уштобе с участием грузовой Газели и Nissan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено, что в салоне легковой автомашины находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование. Необходимо отметить, что бригада «скорой помощи», спешившая к месту происшествия, также попала в ДТП, столкнувшись со встречно идущей легковой иномаркой. В этой дорожной аварии жертв и пострадавших удалось избежать, за исключением повреждений кузова обеих автомашин.


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