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вчера 17:23
Восемь человек пострадали при обрушении навеса на курорте в Турции
7 Февраля 2022 00:36
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АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. Пострадали восемь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu Agency.
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Пострадавших из-под завалов и снега извлекли полицейские, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики.
Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.
Горнолыжный центр Саклыкент расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
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