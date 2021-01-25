Восемь человек получили ранения в результате взрыва газопровода в Китае

ДАЛЯНЬ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В понедельник примерно в 6 часов утра в городе Далянь провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) произошел взрыв газопровода, в результате чего 8 человек получили ранения и три числятся пропавшими без вести. Об этом заявили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

Инцидент произошел недалеко от одного из микрорайонов в районе Цзиньчжоу города Далянь. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Они получили ранения от обломков разбитых окон.

Пожар от взрыва был потушен. Предварительно установлено, что взрыв был вызван утечкой природного газ из трубопровода.