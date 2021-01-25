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    12:20, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Восемь человек получили ранения в результате взрыва газопровода в Китае

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    ДАЛЯНЬ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В понедельник примерно в 6 часов утра в городе Далянь провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) произошел взрыв газопровода, в результате чего 8 человек получили ранения и три числятся пропавшими без вести. Об этом заявили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

    Инцидент произошел недалеко от одного из микрорайонов в районе Цзиньчжоу города Далянь. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Они получили ранения от обломков разбитых окон.

    Пожар от взрыва был потушен. Предварительно установлено, что взрыв был вызван утечкой природного газ из трубопровода.


    Теги:
    Нефть/газ Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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