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Восемь человек получили ранения на празднике в США

17 Января 2023, 15:51
Восемь человек получили ранения на празднике в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Восемь человек получили ранения во время стрельбы на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в американском штате Флорида, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации CNN, инцидент произошел днем 16 января в парке Илус Эллис города Форт-Пирс, где находились более тысячи человек, в том числе дети.

По данным полиции, стрельба произошла после разногласия между двумя группами отдыхающих. По меньшей мере четверо человек получили ранения в ходе драки, последовавшей за стрельбой.

В результате восемь взрослых пострадавших были доставлены в больницу, один из которых находился в критическом состоянии.

В парке царил массовый хаос, люди прятались за различными сооружениями и машинами, что усложняло прибывшей полиции определить виновников и жертв перестрелки.

По предварительным оценкам правоохранительных органов, стрелявших было несколько. В настоящее время ведется расследование, изучается место происшествия, проверяются несколько версий и опрашиваются свидетели преступления.

День Мартина Лютера Кинга посвящен борцу за права афроамериканцев, является федеральным праздником и объявлен государственным выходным днем, олицетворяет мир и равенство в США.

Фото: edition.cnn.com
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