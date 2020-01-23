Восемь человек погибли в результате урагана в Испании

ТОССА-ДЕ-МАР. КАЗИНФОРМ - Обрувшийся в понедельник на регион Глория дождем, снегом и градом ураган унес восемь жизней, разрушил рисовые поля. В результате чего более 200 тысяч человек остались без электричества. В более чем 30 провинциях объявлены штормовое предупреждение. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

Испанский город покрыт густой морской пеной, поскольку приливная волна вдоль каталонского побережья проникла на две мили вглубь страны.

«Три человека до сих пор считаются пропавшими без вести, в том числе 25-летний британец, который пропал на Ибице. Еще один упал в море, пытаясь пришвартовать свою лодку в порту Коста-Бравы. Волны достигли рекордных 13,5 метров в высоту», - сообщили в администрации порта.

Глава пляжного сервиса Барселоны Дани Паласиос подчеркнул, что Ураган в Глории с 2003 года назван самым страшным ураганом «и, вероятнее, всего столетия».

На улицах курортного городка Тосса-де-Мар образовался метровый слой морской пены.

Морская пена обычно безвредна для человека и, как правило, указывает на продуктивную морскую экосистему. Но в зависимости от присутствия водорослей в виде пузырьков внутри пены они могут выделять некоторые токсины, переносимые по воздуху, которые раздражают глаза и легкие.

Спустя несколько месяцев после того, как в сентябре в Испании произошло наводнение, ураган нанес разрушительные последствия, переместившись вглубь страны.

По словам представителя спасательной службы, в реке Аликанте было обнаружено тело. Еще один человек умер после обрушения здания в Алькое.

По сообщению испанского независимого информационного агентства Efe, один человек погиб при обрушении стеклянной конструкции во время града. Резкое падение температуры воздуха стало причиной еще одной смерти в Валенсии.

В результате наводнения внутри страны морская вода поглотила одно из важнейших водно-болотных угодий страны - дельту Эбро, затопила тысячи гектаров рисовых кустов.

Аэропорт Аликанте был вынужден закрыться из-за снегопада, который прошел севернее Мадрида.

Синоптики предсказывали, что шторм ослабнет к среде, но сейчас буря прибыла на французское побережье.

Как сообщает BBC, цитируя аналитика Meteo France Оливера Пруста, это самый мощный ураган, обрушившийся на регион с 1982 года.