Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки
29 Июля 2022 13:11

Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Проливные дожди вызвали одно из самых сильных наводнений в штате Кентукки, по меньшей мере восемь человек погибли и большое количество людей считаются пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Губернатор штата Энди Бешир сообщил, что в настоящее время наблюдается одно из самых страшных и разрушительных наводнений в истории Кентукки. Число погибших возросло до 8 человек, ожидаются новые человеческие жертвы. Огромному количеству людей пришлось покинуть свои дома, сотни объектов недвижимости разрушены. Осуществлена эвакуация по воздуху около 30 человек в безопасные места. Три парка, здание суда и школы в регионе были открыты в качестве убежищ для эвакуированных и перемещенных лиц.

В наиболее пострадавшие районы направлены солдаты Национальной гвардии.

Спасательные службы сообщили, что паводковые воды размыли дороги и мосты, разрушили фундаменты домов.

Более 31 тыс. жителей в восточном Кентукки, Западной Вирджинии и Вирджинии остались без электричества из-за наводнения и оползней в горных районах.

В четверг Э. Бешир проинформировал, что попросил президента США Джо Байдена о федеральной помощи, добавив, что «нанесенный ущерб огромен, и восстановление потребует долгосрочных усилий».


Фото: cbsnews.com

Новости по теме
Молния убила почти 50 человек на этой неделе в индийском штате Уттар-Прадеш
Внучка президента Байдена выйдет замуж на Южной лужайке Белого дома
Скелет древнего динозавра продан на аукционе за 6 млн долларов
Читайте также
Около 20 случаев жестокого обращения с детьми зафиксировали в детсадах столицы
Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Молния убила почти 50 человек на этой неделе в индийском штате Уттар-Прадеш
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив