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Восемь человек погибли в результате наводнений на юге Афганистана
29 Июля 2022 19:30

Восемь человек погибли в результате наводнений на юге Афганистана

КАБУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще четверо пострадали в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Каксообщила в четверг администрация региона, наводнения произошли в районах Спин-Болдак, Зари и Аргандаб. Десятки домов были разрушены. Правительство направило вертолеты в районы бедствия для эвакуации пострадавших и доставки гуманитарных грузов.

За последнюю неделю в провинциях Нангархар, Панджшер и Тахар также произошли наводнения, которые нанесли материальный ущерб.


Фото: english.news.cn


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