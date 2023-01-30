Восемь человек погибли в результате массовой стрельбы в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще трое получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в городе Гебеха Восточно-Капской провинции ЮАР. Об этом сообщила в понедельник местная полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Предварительное расследование показало, что между 17:15 и 17:30 в двор дома, где проходила вечеринка по случаю дня рождения хозяина, вошли двое вооруженных людей и начали беспорядочную стрельбу.

«Три женщины и четверо мужчин были смертельно ранены, еще четыре человека, две женщины и двое мужчин, получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу для лечения», - заявила официальный представитель полиции Восточно-Капской провинции Присцилла Найду. По ее словам, один из погибших скончался в больнице. В числе жертв -- владелец дома.

Полиция ведет розыск подозреваемых и расследует обстоятельства нападения. Пока никто не арестован, сообщила П. Найду, отметив, что личности погибших и пострадавших еще предстоит установить.

Фото: life.ru