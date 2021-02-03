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    14:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Восемь человек погибли в пожарах за месяц в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 73 пожара. Это в два раза больше, чем в январе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, наибольшее число пожаров произошло в Петропавловске, районе М. Жумабаева и Тайыншинском.

    В огне погибли восемь человек, 10 – получили травмы.

    «Как показывает статистика, основная доля пожаров приходится на жилой сектор - 73% от общего числа. При этом основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», - отметили в пресс-службе.

    Спасатели обращаются жителям региона с просьбой обратить внимание на исправность печного отопления, электропроводки и электроприборов.

    «Настоятельно рекомендуем не перекаливать топящиеся печи и оставлять их без присмотра, не поручать надзор за ними малолетним детям. Ни в коем случае не применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо. В целях обеспечения безопасности и недопущения отравления угарным газом рекомендуем исключить использование задвижки дымохода в печах, работающих на твёрдом топливе», - добавили в пресс-службе.

    В первый день февраля в Петропавловске угарным газом отравились супруги. Оба находятся в больнице.



    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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