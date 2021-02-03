Восемь человек погибли в пожарах за месяц в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 73 пожара. Это в два раза больше, чем в январе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, наибольшее число пожаров произошло в Петропавловске, районе М. Жумабаева и Тайыншинском.

В огне погибли восемь человек, 10 – получили травмы.

«Как показывает статистика, основная доля пожаров приходится на жилой сектор - 73% от общего числа. При этом основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», - отметили в пресс-службе.

Спасатели обращаются жителям региона с просьбой обратить внимание на исправность печного отопления, электропроводки и электроприборов.

«Настоятельно рекомендуем не перекаливать топящиеся печи и оставлять их без присмотра, не поручать надзор за ними малолетним детям. Ни в коем случае не применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо. В целях обеспечения безопасности и недопущения отравления угарным газом рекомендуем исключить использование задвижки дымохода в печах, работающих на твёрдом топливе», - добавили в пресс-службе.

В первый день февраля в Петропавловске угарным газом отравились супруги. Оба находятся в больнице.



