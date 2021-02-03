Восемь человек погибли в пожарах за месяц в СКО
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, наибольшее число пожаров произошло в Петропавловске, районе М. Жумабаева и Тайыншинском.
В огне погибли восемь человек, 10 – получили травмы.
«Как показывает статистика, основная доля пожаров приходится на жилой сектор - 73% от общего числа. При этом основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», - отметили в пресс-службе.
Спасатели обращаются жителям региона с просьбой обратить внимание на исправность печного отопления, электропроводки и электроприборов.
«Настоятельно рекомендуем не перекаливать топящиеся печи и оставлять их без присмотра, не поручать надзор за ними малолетним детям. Ни в коем случае не применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо. В целях обеспечения безопасности и недопущения отравления угарным газом рекомендуем исключить использование задвижки дымохода в печах, работающих на твёрдом топливе», - добавили в пресс-службе.
В первый день февраля в Петропавловске угарным газом отравились супруги. Оба находятся в больнице.