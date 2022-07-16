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Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
16 Июля 2022 09:30

Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В 30 км от села Аксу-Аюлы Карагандинской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 8 человек, еще 9 доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 16 июля в 03:20 в Шетском районе Карагандинской области на трассе Алматы-Екатеринбург. В 30 км от села Аксу-Аюлы произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек. Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции предупреждают водителей о том, что в последнее время участились случаи ДТП со смертельным исходом. В связи с чем, департамент полиции Карагандинской области в очередной раз напоминает водителям быть предельно осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения, отправляться в дальние поездки отдохнувшими, а во время следования по маршруту делать остановки для восстановления сил.

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Автор:
Корреспондент
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