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    11:43, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восемь человек погибли, семеро пропали после опрокидывания судна в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере восемь человек погибли в результате опрокидывания пассажирского судна на реке Цзанкэ в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом в воскресенье сообщают местные СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сообщениям, в результате опрокидывания пассажирского судна на реке Цзанкэ в специальном районе Лючжи провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли восемь человек, еще семеро пропали без вести. К настоящему времени спасен 31 человек.

    На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. С пострадавшими и семьями погибших при аварии работают психологи. Пострадавшим в ЧП оказывается медицинская помощь.

    Причины аварии не известны.



    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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