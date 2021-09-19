Восемь человек погибли, семеро пропали после опрокидывания судна в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере восемь человек погибли в результате опрокидывания пассажирского судна на реке Цзанкэ в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом в воскресенье сообщают местные СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщениям, в результате опрокидывания пассажирского судна на реке Цзанкэ в специальном районе Лючжи провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли восемь человек, еще семеро пропали без вести. К настоящему времени спасен 31 человек.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. С пострадавшими и семьями погибших при аварии работают психологи. Пострадавшим в ЧП оказывается медицинская помощь.

Причины аварии не известны.



