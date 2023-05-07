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Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в США

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 21:25
Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в США Фото: LM Otero/AP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 человек погибли и как минимум 7 были ранены при стрельбе в торговом центре в городе Аллен. Нападавшего застрелила полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

В городе Аллен в американском штате Техас произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets. Согласно данным полиции, в результате инцидента 8 человек погибли и не менее 7 получили ранения.

Нападавший, который по мнению властей, действовал в одиночку, был застрелен оказавшимся на месте происшествия полицейским, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Аллена Брайан Харви.

Начальник пожарной службы города Джонатан Бойд, выступая на этой же пресс-конференции, рассказал, что его ведомство доставило по меньшей мере 9 пострадавших с огнестрельными ранениями в местные больницы. Двое из них позднее скончались.

Ранее в медцентре Атланты мужчина открыл стрельбу из-за отказа в лекарстве. В результате стрельбы погиб человек, еще четверо в критическом состоянии в больнице.


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