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    00:51, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Восемь человек погибли при крушении воздушного шара в Бразилии

    Воздушный шар потерпел крушение в Бразилии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    воздушный шар
    Фото: pixabay.com

    На борту воздушного судна находился 21 человек, написал в Х губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло. 13 человек, по его информации, выжили.

    Трагедия произошла в Прайя-Гранде, это популярное среди туристов место, там расположены два национальных парка с 11 каньонами.

    Среди выживших пилот воздушного шара. Он рассказал властям, что в гондоле шара случился пожар. Пилот снизил аппарат ближе к земле и велел пассажирам прыгать. Тех, кто не выпрыгнул, шар унес на большую высоту и там сгорел вместе с ними.

    Теги:
    Мировые новости Бразилия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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