Восемь человек погибли при крушении воздушного шара в Бразилии

На борту воздушного судна находился 21 человек, написал в Х губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло. 13 человек, по его информации, выжили.

Трагедия произошла в Прайя-Гранде, это популярное среди туристов место, там расположены два национальных парка с 11 каньонами.

Среди выживших пилот воздушного шара. Он рассказал властям, что в гондоле шара случился пожар. Пилот снизил аппарат ближе к земле и велел пассажирам прыгать. Тех, кто не выпрыгнул, шар унес на большую высоту и там сгорел вместе с ними.