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Восемь человек погибли на стройке в Китае

25 Мая 2020 11:11
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Восемь человек погибли на стройке в Китае

ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь рабочих погибли в результате обрушения строительных лесов на юге Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в прошедшие выходные на строительной площадке в китайской провинции Гуандун. Местные власти подтвердили факт инцидента.

Департамент по чрезвычайным ситуациям округа Лунчуань сообщил, что рабочие сорвались с обрушившихся строительных лесов.

В результате инцидента восемь человек погибли. Еще один получил легкие травмы и находится в больнице.

Ведется расследование причин инцидента.


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Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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