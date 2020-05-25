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Восемь человек погибли на стройке в Китае
25 Мая 2020 11:11
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ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь рабочих погибли в результате обрушения строительных лесов на юге Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
По данным агентства, инцидент произошел в прошедшие выходные на строительной площадке в китайской провинции Гуандун. Местные власти подтвердили факт инцидента.
Департамент по чрезвычайным ситуациям округа Лунчуань сообщил, что рабочие сорвались с обрушившихся строительных лесов.
В результате инцидента восемь человек погибли. Еще один получил легкие травмы и находится в больнице.
Ведется расследование причин инцидента.
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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