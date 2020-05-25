Восемь человек погибли на стройке в Китае

ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь рабочих погибли в результате обрушения строительных лесов на юге Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в прошедшие выходные на строительной площадке в китайской провинции Гуандун. Местные власти подтвердили факт инцидента.

Департамент по чрезвычайным ситуациям округа Лунчуань сообщил, что рабочие сорвались с обрушившихся строительных лесов.

В результате инцидента восемь человек погибли. Еще один получил легкие травмы и находится в больнице.

Ведется расследование причин инцидента.