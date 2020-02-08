Восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе драки в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе драки в селе Масанчи Кордайского района. Об этом заявил сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургымбаев на брифинге в СЦК, передает МИА «Казинформ».

По его словам, седьмого февраля в 19 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке с участием 70 человек в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области. Впоследствии в драку было втянуто около 300 человек. В ходе драки восемь человек погибли и более 40 получили ранения.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.