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Восемь человек погибли, 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле
6 Августа 2022 10:05

Восемь человек погибли, 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле

КАБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли, еще 18 пострадали в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщилв соцсетях представитель столичной полиции Халид Задран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, взрыв прогремел в шестом полицейском округе Кабула. Взрывное устройство было заложено в ручной тачке. Целью теракта были мирные прохожие. Жертвами стали восемь человек, еще 18 пострадали.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

В последнее время в Афганистане произошла серия взрывов в школах, мечетях и автобусах с большим числом погибших и раненых. Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».


Фото: aa.com.tr


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