Восемь человек отравились природным газом в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области восемь человек попали в больницу с признаками отравления природным газом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«04.09.2023 года примерно в 20:00 по местному времени начали поступать жалобы жителей сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши на резкий запах газа. По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ. После ремонтных работ по замене газовой задвижки согласно правилам в систему запускают газ под названием «Одарант», который имеет сильный запах. После поступления жалоб местных жителей специалистами ТОО «Техногаз» был произведен обход жилых домов сел Кенкияк, Сарколь. В результате обхода утечка газа не была обнаружена», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

По информации ведомства, в больницу села Кенкияк обратились 8 жителей с признаками отравления газом. На данный момент всем оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью угроз нет. Других пострадавших не имеется.

По данному факту своевременно были уведомлены соответствующие службы - департамент экологии, СЭС и ЧС. Ситуация находится на контроле.