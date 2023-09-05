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    09:30, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Восемь человек отравились природным газом в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области восемь человек попали в больницу с признаками отравления природным газом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «04.09.2023 года примерно в 20:00 по местному времени начали поступать жалобы жителей сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши на резкий запах газа. По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ. После ремонтных работ по замене газовой задвижки согласно правилам в систему запускают газ под названием «Одарант», который имеет сильный запах. После поступления жалоб местных жителей специалистами ТОО «Техногаз» был произведен обход жилых домов сел Кенкияк, Сарколь. В результате обхода утечка газа не была обнаружена», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    По информации ведомства, в больницу села Кенкияк обратились 8 жителей с признаками отравления газом. На данный момент всем оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью угроз нет. Других пострадавших не имеется.

    По данному факту своевременно были уведомлены соответствующие службы - департамент экологии, СЭС и ЧС. Ситуация находится на контроле.


    Теги:
    Актюбинская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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