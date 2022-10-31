Восемь человек госпитализированы из-за неправильной эксплуатации печного отопления - МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением холодов увеличивается количество несчастных случаев, связанных с неправильной эксплуатацией печей, и как следствие, происходит отравление жильцов угарным газом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В основном эти случаи происходят с началом морозов, когда начинается использование печного отопления, и население забывает об элементарных правилах безопасности.

За прошедшую неделю на территории республики по причине неправильной эксплуатации печи получили отравление угарным газом 6 человек, в том числе 2 детей, а также 2 человека госпитализированы по причине термического ожога.

В частном жилом доме в Астане из-за неисправности отопительной печи на твердом топливе, получили отравление угарным газом и доставлены в больницу 3 человека, в том числе 2 детей, 2018 г.р. и 2020 г.р.

В селе Актобе Кармакшинского района в Кызылординской области в в частном жилом доме из-за отсутствия тяги отопительной печи на твердом топливе получила отравление угарным газом и госпитализирована хозяйка дома, 1988 г.р., состояние которой оценивается как средней степени тяжести.

Третий случай отравления угарным газом произошел в Атырау. В частном жилом доме предварительно из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе произошла утечка газа. Хозяин дома, 1954 г.р. был госпитализирован.

В Каркаралинске Карагандинской области в двухквартирном жилом доме зафиксирован случай отравления угарным газом. Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе по причине отсутствия тяги госпитализирован сын хозяина, 1998 г.р.

Также зафиксирован факт несоблюдения пожарной безопасности и грубого нарушения эксплуатации печи, предназначенной для растопки твердым топливом. Так, в селе Ж. Балапанова Алакольского района Жетысуской области в сельской мечети при растопке бензином отопительной печи получили 18% и 4% термические ожоги и госпитализированы в жители, 1988 г.р. и 1973 г.

«Угарный газ образуется при неполном сгорании различных видов топлива в воздухе. Отравление часто происходит при преждевременном закрывании дымохода в печи. Несгоревший уголь реагирует с углекислым газом и образуется угарный газ.

Причинами отравления угарным газом может быть нарушение правил эксплуатации печного отопления - несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга, а также неисправная работа печи и дымохода - трещины в конструкции печи, забитый дымоход.

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают газ особенно опасным. Вы можете и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Проявление одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет распознать момент отравления угарным газом.

Симптомы отравления угарным газом разнообразны – от головной боли, стука в висках, тошноты, рвоты, сонливости, кратковременных обмороков до параличей, потери сознания, коматозного состояния с нарушениями дыхания и мозгового кровообращения. Тяжелые случаи чреваты и остановкой сердечной деятельности. Пострадавшему необходима немедленная госпитализация.

В ожидании врача больного надо вынести на свежий воздух – это все, как ему можно помочь вне больницы. Далее в условиях стационара проводятся длительная ингаляция кислорода, искусственное аппаратное дыхание; применяются средства, восстанавливающие жизнедеятельность пострадавших систем организма.

Призываем жителей соблюдать необходимые меры предосторожности при эксплуатации печей и оборудования, во избежание потерь человеческих жизней», - отметили в МЧС.



