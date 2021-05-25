Восемь человек эвакуировали при пожаре в многоэтажном доме в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 8 человек эвакуировали при пожаре в одной из квартир в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«В Усть-Каменогорске по улице Маяковского произошел пожар в одной из квартир. Прибыв оперативно на место происшествия, спасатели эвакуировали 8 жителей из них 4 детей из зоны задымления. В жилом помещении горела бытовая техника, мебель. Огонь полностью ликвидирован огнеборцами на площади 4 кв метров. В сильно задымленной квартире была обнаружена собака породы Хаски без признаков жизни», - сообщили в ДЧС ВКО.

Причиной возгорания послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (холодильника).