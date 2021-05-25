РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 25 Май 2021 | GMT +6

    Восемь человек эвакуировали при пожаре в многоэтажном доме в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 8 человек эвакуировали при пожаре в одной из квартир в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «В Усть-Каменогорске по улице Маяковского произошел пожар в одной из квартир. Прибыв оперативно на место происшествия, спасатели эвакуировали 8 жителей из них 4 детей из зоны задымления. В жилом помещении горела бытовая техника, мебель. Огонь полностью ликвидирован огнеборцами на площади 4 кв метров. В сильно задымленной квартире была обнаружена собака породы Хаски без признаков жизни», - сообщили в ДЧС ВКО.

    Причиной возгорания послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (холодильника).


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!