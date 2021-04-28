Восемь больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 8 инфицированных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау резервный стационар для больных COVID-19 почти заполнен. Во фтизиопульмонологическом центре, который стал резервным стационаром, рассчитанным на 110 коек, лечение получают 102 пациента.

Всего в настоящее время лечение от COVID-19 в стационарах в регионе проходит 691 человек. Загруженность составляет 33,4% (на 2 068 койко-мест). В модульной больнице - 179 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 96 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 156 человек, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 158. В реанимации лежат 37 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 45,7% (на 81 койко-место)», - информирует пресс-служба управления здравоохранения.

Напомним, прививку от коронавируса получили за сутки 1 689 жителей Атырауской области.