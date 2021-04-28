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    23:58, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Восемь больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 8 инфицированных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау резервный стационар для больных COVID-19 почти заполнен. Во фтизиопульмонологическом центре, который стал резервным стационаром, рассчитанным на 110 коек, лечение получают 102 пациента.

    Всего в настоящее время лечение от COVID-19 в стационарах в регионе проходит 691 человек. Загруженность составляет 33,4% (на 2 068 койко-мест). В модульной больнице - 179 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 96 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 156 человек, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 158. В реанимации лежат 37 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 45,7% (на 81 койко-место)», - информирует пресс-служба управления здравоохранения.

    Напомним, прививку от коронавируса получили за сутки 1 689 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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