Восемь боксеров из Казахстана поборются за «золото» турнира в Литве

Восемь боксеров из Казахстана вышли в финал международного турнира имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

За золотые медали сразятся Асылжан Серикбай (57 кг), Алмат Абдуали (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Фарух Токтасынов (71 кг), Азамат Бектас (75 кг), Турсынбай Кулахмет (80 кг) и Абзал Куттыбеков (86 кг).

В заявке мужской сборной Казахстана на турнир в Каунасе было одиннадцать спортсменов: до финальных боев не смогли добраться Даниял Сабит (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Аманат Сабыргали (+92 кг).