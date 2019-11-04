-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
-
-
вчера 16:07
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
вчера 13:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02.11.2019 23:11
-
-
-
-
02.11.2019 21:12
-
02.11.2019 21:00
-
-
02.11.2019 19:53
-
02.11.2019 19:17
-
02.11.2019 19:00
-
-
-
-
-
-
-
02.11.2019 16:42
-
02.11.2019 16:29
-
02.11.2019 16:11
-
02.11.2019 16:00
Восемь автомобилей угнал мужчина в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане задержан подозреваемый в совершении 8 угонов автотранспорта и кражах личного имущества.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Житель столицы обратился с заявлением о краже личного имущества на общую сумму 285 тысяч тенге.
По словам потерпевшего, неизвестный проник в его жилье и похитил наличные деньги, сотовый телефон, документы и одежду.
Подозреваемый в совершении кражи задержан полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный 27-летний житель Костанайской области.
При проведении следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что помимо краж, в течение октября задержанный совершил серию угонов автомобилей, среди них автомашины марки ВАЗ, Volkswagen Golf, ГАЗ, Mazda. Все угнанные машины полицейскими обнаружены.
Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
- Обучающее совещание нового формата для полицейских прошло в Акмолинской области
- Нацгвардия представила трейлер фильма Qazbat
- Более 140 голов КРС водворили на «штрафстоянку» в ВКО
- Три человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области
- Международный конкурс скрипачей «SHABYT-INSPIRATION» пройдет в Нур-Султане
- Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения от ЦСКА
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана