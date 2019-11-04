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Восемь автомобилей угнал мужчина в столице

4 Ноября 2019 04:30
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Восемь автомобилей угнал мужчина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане задержан подозреваемый в совершении 8 угонов автотранспорта и кражах личного имущества.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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Житель столицы обратился с заявлением о краже личного имущества на общую сумму 285 тысяч тенге.

По словам потерпевшего, неизвестный проник в его жилье и похитил наличные деньги, сотовый телефон, документы и одежду.

Подозреваемый в совершении кражи задержан полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный 27-летний житель Костанайской области.

При проведении следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что помимо краж, в течение октября задержанный совершил серию угонов автомобилей, среди них автомашины марки ВАЗ, Volkswagen Golf, ГАЗ, Mazda. Все угнанные машины полицейскими обнаружены.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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