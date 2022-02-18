Восемь автомобилей и два катера вручил спасателям аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин вручил боевое знамя главному спасателю Акмолинской области Нурлану Атыгаеву, а также академии гражданской защиты МЧС РК. В ходе праздничного мероприятия из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, спасателями региона были получены ключи от восьми легковых автомобилей и двух катеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

«Утвердив официальный символ «МІНДЕТ, АБЫРОЙ, ЕРЛІК», Глава государства подчеркнул значимость служб гражданской защиты. Церемония вручения знамени – событие историческое для всего гарнизона, символически отражающее связь поколений, историческую память и преемственность», – отметил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин. Также он поблагодарил акима Акмолинской области за оказываемую поддержку со стороны местных исполнительных органов в совершенствовании и обновлении материально-технической базы и ремонте здания ДЧС.

За 2020-2021 годы из местного бюджета выделено 870 млн тенге на приобретение 20 единиц специальной и вспомогательной техники, спасательного оборудования, оргтехники, капитального ремонта здания ДЧС и прочих услуг. В текущем году планируется выделение более 301 млн тенге на приобретение специальных и оперативных автомобилей, дыхательных аппаратов и инженерного оборудования.

Также в ходе мероприятия пожарные-спасатели были награждены медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственными письмами акима Акмолинской области. Медалей удостоились водитель-сотрудник пожарных автомобилей пожарного поста №32 пожарной части №22 села Арайлы Целиноградского района, прапорщик гражданской защиты Талгат Рахов, а также командир отделения пожарного поста №34 пожарной части №22 села Кабанбай батыр Целиноградского района, прапорщик гражданской защиты Қуандық Жумабеков.