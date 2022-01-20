+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь автоматов Калашникова и другое оружие обнаружили в Жамбылской области

20 Января 2022 22:06
Поделиться:
Восемь автоматов Калашникова и другое оружие обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе с «красным» уровнем террористической опасности продолжается обнаружение тайников и схронов оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК Два незарегистрированных ружья изъяли у туркестанцев

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения оперативных мероприятий на поле возле села Костобе Жамбылского района сотрудники полиции области обнаружили схрон оружия.

«Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12-го калибра, винчестер и штык-нож. По факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу», - сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области поступают звонки.

Напомним, накануне полицейские задержали 24-летнего гражданина, который в гараже хранил оружие, похищенное во время массовых беспорядков. По признанию задержанного, 10 пистолетов Макарова, четыре автомата Калашникова и две гранаты он припрятал, чтобы продать. Сейчас выясняется его причастность к массовым беспорядкам, назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза оружия.

По информации Жамбылского областного оперативного антитеррористического штаба, с 18 января прекращается режим чрезвычайного положения в регионе. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности, продолжаются антитеррористические операции, по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

Всего в регионе задержано 2 608 человек, участвовавших в массовых беспорядках 4 - 6 января. У задержанных изъято 161 единица оружия - 48 автоматов Калашникова, 13 снайперских винтовок, шесть карабинов «Сайга», 23 пистолета, три пистолета-пулемета, 33 единицы гладкоствольного оружия, гранатомет РПГ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Два незарегистрированных ружья изъяли у туркестанцев
Популярное
1 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
2 Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
3 Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
4 В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
5 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
6 Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
Читайте также
Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям
На миллион тенге обокрали ломбард двое жителей Алматинской области
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив