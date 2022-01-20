Восемь автоматов Калашникова и другое оружие обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе с «красным» уровнем террористической опасности продолжается обнаружение тайников и схронов оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения оперативных мероприятий на поле возле села Костобе Жамбылского района сотрудники полиции области обнаружили схрон оружия.

«Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12-го калибра, винчестер и штык-нож. По факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу», - сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области поступают звонки.

Напомним, накануне полицейские задержали 24-летнего гражданина, который в гараже хранил оружие, похищенное во время массовых беспорядков. По признанию задержанного, 10 пистолетов Макарова, четыре автомата Калашникова и две гранаты он припрятал, чтобы продать. Сейчас выясняется его причастность к массовым беспорядкам, назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза оружия.

По информации Жамбылского областного оперативного антитеррористического штаба, с 18 января прекращается режим чрезвычайного положения в регионе. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности, продолжаются антитеррористические операции, по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

Всего в регионе задержано 2 608 человек, участвовавших в массовых беспорядках 4 - 6 января. У задержанных изъято 161 единица оружия - 48 автоматов Калашникова, 13 снайперских винтовок, шесть карабинов «Сайга», 23 пистолета, три пистолета-пулемета, 33 единицы гладкоствольного оружия, гранатомет РПГ.