Восемь автоколонн из 1 668 машин сопроводили акмолинские спасатели в непогоду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре аварийно-спасательные работы были проведены 7 февраля спасателями Акмолинской области. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника депаратмента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, за прошедшую неделю с 1 по 7 февраля в Акмолинской области произошло 27 чрезвычайных ситуаций: две – природного характера (метеорологическое опасное явление) и 25 - техногенного (пожары). Подразделениями ДЧС было совершено 50 выездов.

В районе Биржан сал произошло 5 пожаров, в Кокшетау – 4, в Бурабайском, Целиноградском районах – по 3 случая, в Аккольском, Буландынском и Зерендинском районах – по 2 пожара, в Степногорске, Атбасарском, Астраханском, Есильском районах по – одному случаю.

В городе Кокшетау аварийно-спасательные работы проводились трижды, в Бурабайском, Зерендинском, Целиноградском районах - дважды, в Атбасарском, Аршалынском и Егиндыкольском районах – единожды.

«Прекращалось и вводилось ограничение движения на 36 участках автодорог республиканского и областного значения. Для недопущения выезда автомобильного транспорта за пределы населенных пунктов на автомобильных дорогах области выставлялось 27 мобильных блокпостов, где были задействованы 81 человек местной полицейской службы и ДЧС и более 45 единиц техники. В пунктах обогрева в ночное время было размещено шесть человек в Бурабайском районе. Восемь раз организовалось сопровождение автомобильных колон с общим количеством 1 668 автомашин», - отметил К. Доспаев.

По словам спикера, только 7 февраля были проведены четыре поисковые и аварийно-спасательные работы. Ночью в 02:06 вблизи села Акмол Целиноградского района из застрявших в снежном заносе двух легковых автомашин были спасены четыре человека. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В 04:22 вблизи села Акана Курманова Атбасарского района велись поиски 34-летнего акмолинца, который выехал на личном автомобиле в село Акана Курманова и не выходил на связь. Позже мужчина все же позвонил - он находился в городе Атбасаре у родственников.

В 11:32 вблизи поселка Заречного Зерендинского района на озере Чаглинское из неисправного легкового автомобиля спасатели доставили в село Зеренду двух рыбаков.

В 14:14 на автодороге Нур-Султан - Петропавловск в районе города Щучинска в результате ДТП произошло возгорание двух автомобилей – «Mercedes» и ГАЗель на площади 10 кв. м.

«Автомобиль «Mercedes» был новый на момент аварии. Как вы знаете, новые автомобили сейчас оснащены кнопкой ЭВАК, этот сигнал и поступил к нам. Затем дежурные перезвонили и выяснили, что случилось», - пояснил спикер.