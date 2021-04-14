Восьмой велосезон стартует 15 апреля в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Нур-Султане запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike». До конца апреля пользователям будут доступны 850 велосипедов и 154 велостанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В связи с благоприятными погодными условиями, принято решение запустить сервис 15 апреля, что на месяц раньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что большой объём пусконаладочных работ велооборудования не позволяет одновременно запустить все 154 велостанции, поэтому запуск будет проводиться в 3 этапа.

На первом этапе запускаются 400 велосипедов и 62 велостанции по Есильскому району. На втором - до 23 апреля дополнительно 300 велосипедов и 48 велостанций по Сарыаркинскому, Алматинскому и Байконурскому районам. На третьем этапе - до 30 апреля все остальные.

Расположение всех велостанций можно посмотреть на сайте www.velobike.kz. Активные станции по мере запуска будут окрашиваться синим цветом.

«Впервые система велошеринга в Казахстане появилась именно у нас в столице. В 2014 году состоялась церемония открытия сети велостанций «Astana Bike». Сегодня система велопроката набирает большую популярность. С каждым годом растет число ее пользователей. На сегодня это более 14 тысяч человек. Надеемся, что число любителей покататься на велосипеде будет и дальше расти. И в качестве альтернативы автомобилю и общественному транспорту, горожане станут больше выбирать именно этот вид экологичного транспорта. К слову, велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 15 апреля, с 9:00 часов», - рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

Кроме того, до начала сезона проведена работа по ремонту 850 велосипедов, что в свою очередь достаточно для комфортного пользования велошерингом. В течение велосезона также будет проводиться работа по восстановлению оставшихся 228 велосипедов. А до конца мая будет запущена 155-ая велостанция.

Воспользоваться услугами велошеринга можно после процедуры онлайн-регистрации в системе, на сайте www.velobike.kz. Пройти ее могут лица, достигшие 16 лет. Приобрести абонементы на велопрокат можно на сайте www.velobike.kz и в кассах City Transportation Systems. Велосипеды доступны в режиме 24/7.

Также сообщается, что до 1 мая также будут запущены суточные абонементы. Суточные абонементы предназначены для гостей и иностранных туристов столицы. Чтобы получить доступ к ним, необходимо также зарегистрироваться на сайте www.velobike.kz и в личном кабинете оплатить с помощью банковской карты абонентскую плату. Также вносится депозитный залог. Его сумма составляет 37 500 тенге. Депозит является гарантией возврата велосипеда на станцию. По завершению проката сумма фактического проката списывается и осуществляется онлайн-возврат залога с учетом вычета баланса.

Получить консультацию по сервису городского велопроката пользователи могут, также позвонив в единый контакт-центр г. Нур-Султан iKOMEK по номеру 109.