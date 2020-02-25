Восьмой пакет реформ по улучшению бизнес-климата планируют принять в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется принять восьмой пакет реформ по улучшению бизнес-климата. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В реализацию поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства, необходимы принятие восьмого пакета реформ по улучшению бизнес-климата, запуск сервиса «Правительство для бизнеса», а также реализация инструмента «умного» регулирования. Это значительно облегчит ведение бизнеса в Казахстане», - заявил Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.
По его словам, в рамках восьмого пакета законодательных мер предусмотрена реализация законодательных поправок по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.
«Это упрощение процедуры регистрации договоров. Также будут ускорены процедуры регистрации плательщика НДС. Будет предусмотрено автоматическое открытие банковского счета при регистрации бизнеса в режиме онлайн. Также исключаются дублирующие ненужные уведомления по отдельным процедурам. По юридическим лицам будет раскрываться информация о недвижимом имуществе. Это позволит безопасно совершать сделки», - отметил Р. Даленов.
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